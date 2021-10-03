Dünya koronavirüs tablosu! 3 Ekim Pazar 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 3 Ekim Pazar koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde... .

3 EKİM PAZAR DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

3 Ekim Pazar günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 235.607.128 (235 milyon 607 bin yüz yirmi sekiz) kişiye yükselmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

3 EKİM PAZAR 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

3 EKİM PAZAR GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

3 Ekim Pazar günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.814.231 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise 3.355. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.814.231 olmuştur.

3 EKİM PAZAR DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +211.128 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 212.463.970

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.328.927

Durumu kritik hasta sayısı : 87.338

Haberler.com - Gündem