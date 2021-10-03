Dünya koronavirüs tablosu! 3 Ekim Pazar 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 3 Ekim 2021 Pazar günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 3 Ekim Pazar koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde... .
3 Ekim Pazar günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 235.607.128 (235 milyon 607 bin yüz yirmi sekiz) kişiye yükselmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
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3 Ekim Pazar günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.814.231 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise 3.355. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.814.231 olmuştur.
Bir önceki güne göre son 24 saatte +211.128 yeni vaka tespit edilmiştir.
Dünya genelinde;
- Toplam iyileşen kişi sayısı : 212.463.970
- Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.328.927
- Durumu kritik hasta sayısı : 87.338