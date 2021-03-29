Dünya koronavirüs tablosu! 29 Mart Pazartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 29 Mart 2021 Pazartesi günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 29 Mart Pazartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

29 MART PAZARTESİ DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

29 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 127.895.984 (127 milyon 895 bin dokuz yüz seksen dört) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

29 MART PAZARTESİ 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 12 ülke aşağıdaki gibidir.

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29 MART PAZARTESİ DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

2 Mart günü dünya genelinde Covid-19 'dan 6.899 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +1.899.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 2.797.998 olmuştur.

29 MART PAZARTESİ DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +130.169yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 103.080.892

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 22.017.094

Durumu kritik hasta sayısı : 93.803

DÜNYA GENELİNDE ŞUBAT AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1 Şubat vaka sayısı : 460.906

2 Şubat vaka sayısı : 476.185

3 Şubat vaka sayısı : 480.652

4 Şubat vaka sayısı : 595.709

5 Şubat vaka sayısı : 349.263

6 Şubat vaka sayısı : 510.387

25 Şubat vaka sayısı : 461.058

26 Şubat vaka sayısı : 432.193

27 Şubat vaka sayısı : 420.491

28 Şubat vaka sayısı : 355.564