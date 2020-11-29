Dünya koronavirüs tablosu! 29 Kasım Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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Dünya koronavirüs tablosu! 29 Kasım Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

29.11.2020 20:33 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:40
Dünya koronavirüs tablosu! 29 Kasım Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 29 Kasım 2020 Pazar günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç? 29 Kasım dünyada koronavirüsten kaç kişi öldü? Toplam koronavirüsten ölen kişi!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 29 Kasım koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

29 KASIM PAZAR DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

29 Kasım 2020 Pazar günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 62.859.511 (62 milyon sekiz yüz elli dokuz bin...) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

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29 KASIM 2020 PAZAR DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir.

Dünya koronavirüs tablosu! 29 Kasım Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

29 KASIM PAZAR DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

27 Kasım günü dünya genelinde Covid-19 'dan 9.310 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +5.237'dur.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 1.462.784olmuştur.

29 KASIM PAZAR DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +304.359yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 43.412.872

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 17.983.855

Durumu kritik hasta sayısı : 105.384

DÜNYA GENELİNDE KASIM AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

27 Kasım vaka sayısı : 441.157

26 Kasım vaka sayısı : 589.316

25 Kasım vaka sayısı : 603.506

24 Kasım vaka sayısı : 463.730

23 Kasım vaka sayısı : 547.681

22 Kasım vaka sayısı : 607.893

21 Kasım vaka sayısı : 656.305

20 Kasım vaka sayısı : 622.039

19 Kasım vaka sayısı : 605.126

18 Kasım vaka sayısı : 625.885

17 Kasım vaka sayısı : 456.751

16 Kasım vaka sayısı : 535.554

15 Kasım vaka sayısı : 601.845

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