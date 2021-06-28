Dünya koronavirüs tablosu! 28 Haziran Pazartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 28 Haziran Pazartesi 2021 günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 28 Haziran Pazartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...
28 HAZİRAN PAZARTESİ DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?
28 Haziran Pazartesi 2021 günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) … kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
28 HAZİRAN PAZARTESİ 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 12 ülke aşağıdaki gibidir.
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Dünya koronavirüs tablosu! 28 Haziran Pazartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
28 HAZİRAN PAZARTESİ DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?
28 Haziran Pazartesi günü dünya genelinde Covid-19 'dan …kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise …
DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı ... olmuştur.
28 HAZİRAN PAZARTESİ DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?
Bir önceki güne göre son 24 saatte … yeni vaka tespit edilmiştir.
DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?
Dünya genelinde;
Toplam iyileşen kişi sayısı: …
Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: …
Durumu kritik hasta sayısı: …
DÜNYA GENELİNDE HAZİRAN AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 Haziran vaka sayısı: 171.615.923
7 Haziran vaka Sayısı: 174.210.271
8 Haziran Salı vaka sayısı: 174.557.327
9 Haziran Çarşamba vaka sayısı: 174.968.499
10 Haziran Perşembe vaka sayısı: 175.355.575
11 Haziran Perşembe vaka sayısı: 175.843.253
27 Haziran Pazar vaka sayısı: 181.730.612
28 Haziran Pazar vaka sayısı: …