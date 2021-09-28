Dünya koronavirüs tablosu! 28 Eylül Salı 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 28 Eylül 2021 Salı günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 28 Eylül Salı koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
28 Eylül 2021 Salı günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 233.226.879 (233 milyon 226 bin sekiz yüz yetmiş dokuz) kişiye yükselmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.
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15 Temmuz günü dünya genelinde Covid-19 'dan 8.425 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +2.822.
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.772.432 olmuştur.
Bir önceki güne göre son 24 saatte +137.750yeni vaka tespit edilmiştir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Dünya genelinde;
- Toplam iyileşen kişi sayısı : 209.998.370
- Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.456.077
- Durumu kritik hasta sayısı : 92.048
- 25 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 9342
- 26 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8608
- 27 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8565
- 28 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 7183
- 29 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6339
- 30 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6715
- 1 Temmuz tüm dünyada vefat sayısı : 8997
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021