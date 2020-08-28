Dünya koronavirüs tablosu (27 Ağustos Perşembe) | Dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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Dünya koronavirüs tablosu (27 Ağustos Perşembe) | Dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 27 Ağustos 2020 Perşembe günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Dünya koronavirüs tablosu (27 Ağustos Perşembe) | Dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
28.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:58

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 27 Ağustos koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

27 AĞUSTOS PERŞEMBE DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

27 Ağustos 2020 Perşembe günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 24.669.343 (24 milyon altı yüz bin...) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

27 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir.

Dünya koronavirüs tablosu (27 Ağustos Perşembe) | Dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

27 AĞUSTOS 2020 DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

27 Ağustos Perşembe günü dünya genelinde Covid-19 'dan 1.542 kişi vefat etmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 836.508 olmuştur.

27 AĞUSTOS PERŞEMBE DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre +53.381 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 17.124.833

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 6.708.002

Durumu kritik hasta sayısı : 61.386

DÜNYA GENELİNDE SON 10 GÜN KORONAVİRÜS VAKALARI

26 Ağustos 2020 : 24.355.684

25 Ağustos 2020 : 23.518.340

24 Ağustos 2020 : 23.311.958

23 Ağustos 2020 : 23.058.163

22 Ağustos 2020 : 22.813.550

21 Ağustos 2020 : 22.536.275

20 Ağustos 2020 : 22.258.658

19 Ağustos 2020 : 21.993.332

18 Ağustos 2020 : 21.780.493

17 Ağustos 2020 : 21.568.477

16 Ağustos 2020 : 21.294.842

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