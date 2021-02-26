Dünya koronavirüs tablosu! 26 Şubat Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 26 Şubat 2021 Cuma günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Dünya koronavirüs tablosu! 26 Şubat Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Peki, 26 Şubat Cuma koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde…

26 ŞUBAT CUMA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

26 Şubat 2021 Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 113.094.441 kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

-26 Şubat 2021-

26 ŞUBAT CUMA 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir.

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26 ŞUBAT CUMA DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

26 Şubat günü dünya genelinde Covid-19 'dan 28,358 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +911'dir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 2.519.255 olmuştur.

26 ŞUBAT CUMA DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +10.890 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı: 89.128.998

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: 21.896.055

Durumu kritik hasta sayısı: 91.417