Dünya koronavirüs tablosu! 25 Eylül Perşembe 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 16 Eylül Perşembe koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir? İşte detaylar haberimizde...

25 EYLÜL CUMARTESİ DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

25 Eylül 2021 Cumartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) ...kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

25 EYLÜL CUMARTESİ 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

25 EYLÜL CUMARTESİ DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

25 Eylül günü dünya genelinde Covid-19 'dan ... kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise ...

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı ... olmuştur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

25 EYLÜL CUMARTESİ DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte ... yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

• Toplam iyileşen kişi sayısı : ...

• Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : ...

• Durumu kritik hasta sayısı : ...

COVİD-19 TÜM DÜNYADA GÜN GÜN VEFAT SAYILARI

• 25 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 9342

• 26 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8608

• 27 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8565

• 28 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 7183

• 29 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6339 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• 30 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6715

• 1 Temmuz tüm dünyada vefat sayısı : 8997

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