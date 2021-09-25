Dünya koronavirüs tablosu! 25 Eylül Perşembe 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki, bugün 25 Eylül 2021 Cumartesi günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 16 Eylül Perşembe koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir? İşte detaylar haberimizde...
25 Eylül 2021 Cumartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) ...kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.
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25 Eylül günü dünya genelinde Covid-19 'dan ... kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise ...
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı ... olmuştur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Bir önceki güne göre son 24 saatte ... yeni vaka tespit edilmiştir.
Dünya genelinde;
• Toplam iyileşen kişi sayısı : ...
• Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : ...
• Durumu kritik hasta sayısı : ...
• 25 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 9342
• 26 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8608
• 27 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8565
• 28 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 7183
• 29 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6339 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
• 30 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6715
• 1 Temmuz tüm dünyada vefat sayısı : 8997
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