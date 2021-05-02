Dünya koronavirüs tablosu! 2 Mayıs Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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Dünya koronavirüs tablosu! 2 Mayıs Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Dünya koronavirüs tablosu! 2 Mayıs Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki, bugün 2 Mayıs Pazar 2021 günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki, 2 Mayıs Pazar koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

2 Mayıs Pazar DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

2 Mayıs Pazar günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 152.925.598 kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Dünya koronavirüs tablosu! 2 Mayıs Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

2 Mayıs Pazar 2020 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 16 ülke aşağıdaki gibidir.

Dünya koronavirüs tablosu! 2 Mayıs Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

2 Mayıs Pazar DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

2 Mayıs günü dünya genelinde Covid-19 'dan +2.549 kişi vefat etmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 3.208.694 olmuştur.

2 Mayıs Pazar DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +129.475 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı: 130.885.350

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: 18.910.900

Durumu kritik hasta sayısı: 111.415

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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