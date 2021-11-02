Dünya koronavirüs tablosu! 2 Kasım Salı 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 2 Kasım Salı koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2 KASIM SALI DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

2 Kasım 2021 Salı günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 248.000.739 (248 milyon yedi yüz otuz dokuz) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

2 KASIM SALI2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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2 KASIM SALI DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

15 Temmuz günü dünya genelinde Covid-19 'dan 8.425 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.550.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 5.024.035 olmuştur.

2 KASIM SALI DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +146.606yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 224.683.217

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.293.487

Durumu kritik hasta sayısı : 73.392

COVİD-19 TÜM DÜNYADA GÜN GÜN VEFAT SAYILARI

30 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 5932

29 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8346

28 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8514

27 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 9590

26 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8075

25 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 6597

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