Dünya koronavirüs tablosu! 19 Eylül Pazar 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 19 Eylül Pazar koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

19 EYLÜL PAZAR DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

19 Eylül 2021 Pazar günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 229.050.821 (229 milyon 50 bin sekiz yüz yirmi bir) kişiye yükselmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

19 EYLÜL PAZAR 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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19 EYLÜL PAZAR DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

15 Temmuz günü dünya genelinde Covid-19 'dan 8.425 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.245.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.702.455 olmuştur.

19 EYLÜL PAZAR DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +141.116yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde; Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Toplam iyileşen kişi sayısı : 205.669.050

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.679.316

Durumu kritik hasta sayısı : 99.678

COVİD-19 TÜM DÜNYADA GÜN GÜN VEFAT SAYILARI

25 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 9342

26 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8608

27 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8565

28 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 7183

29 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6339

30 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6715

1 Temmuz tüm dünyada vefat sayısı : 8997

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