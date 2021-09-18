Dünya koronavirüs tablosu! 18 Eylül Cumartesi 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 18 Eylül Cumartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

18 EYLÜL CUMARTESİ DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

18 Eylül 2021 Cumartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 228.654.603 (228 milyon 654 bin altı yüz üç) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

18 EYLÜL CUMARTESİ 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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18 EYLÜL CUMARTESİ DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

18 Eylül günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.696.569 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +4.218.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.696.569 olmuştur.

18 EYLÜL CUMARTESİ DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +276.172 yeni vaka tespit edilmiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı :205.268.157

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.689.877

Durumu kritik hasta sayısı : 100.370

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