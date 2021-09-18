Dünya koronavirüs tablosu! 18 Eylül Cumartesi 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? - Haberler
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Dünya koronavirüs tablosu! 18 Eylül Cumartesi 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

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Dünya koronavirüs tablosu! 18 Eylül Cumartesi 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 18 Eylül 2021 Cumartesi günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 18 Eylül Cumartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

18 Eylül 2021 Cumartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 228.654.603 (228 milyon 654 bin altı yüz üç) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Dünya koronavirüs tablosu! 18 Eylül Cumartesi 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

18 Eylül günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.696.569 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +4.218.

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.696.569 olmuştur.

Bir önceki güne göre son 24 saatte +276.172 yeni vaka tespit edilmiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Dünya genelinde;

  • Toplam iyileşen kişi sayısı :205.268.157
  • Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.689.877
  • Durumu kritik hasta sayısı : 100.370

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Haber: Dünya koronavirüs tablosu! 18 Eylül Cumartesi 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? - Haberler
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