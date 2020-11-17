Dünya koronavirüs tablosu! 17 Kasım Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 17 Kasım 2020 Salı günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 14 Kasım koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

17 KASIM SALI DÜNYA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

17 Kasım 2020 SaLI günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 52.957.708 (52 milyon dokuz yüz elli yedi bin 708) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Dünya koronavirüs tablosu! 17 Kasım Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

17 KASIM 2020 SALI DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 sıralaması aşağıdaki gibidir.

Dünya koronavirüs tablosu! 17 Kasım Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

17 KASIM SALI DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

14 Kasım günü dünya genelinde Covid-19 'dan toplam 1.313.627 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise 7.693 'dur.

Dünya koronavirüs tablosu! 14 Kasım Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 1.296.623 olmuştur.

17 KASIM SALI DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte 526.631yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 36.914.614

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 14.746.471

Durumu kritik hasta sayısı : 95.116

DÜNYA GENELİNDE EYLÜL AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

15 Eylül vaka sayısı : 233.014

14 Eylül vaka sayısı : 270.149

13 Eylül vaka sayısı : 308.315

12 Eylül vaka sayısı : 303.250

11 Eylül vaka sayısı : 288.787

10 Eylül vaka sayısı : 250.003

9 Eylül vaka sayısı : 265.147

8 Eylül vaka sayısı : 203.897

7 Eylül vaka sayısı : 265.855

6 Eylül vaka sayısı : 297.325

5 Eylül vaka sayısı : 298.727

4 Eylül vaka sayısı : 286.217

3 Eylül vaka sayısı : 279.338