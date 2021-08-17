Dünya koronavirüs tablosu! 17 Ağustos Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 17 Ağustos 2021 Salı günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 17 Ağustos Salı koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...
17 AĞUSTOS 2021 SALI DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?
17 Ağustos 2021 Salı günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 208.955.497 kişiye yükselmiştir. Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
17 AĞUSTOS DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU
17 Ağustos 2021 Salı günü dünya korona tablosu şu şekildedir
17 AĞUSTOS SALI DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?
16 Ağustos günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.388.147 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +4.997.
17 AĞUSTOS SALI DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.388.147 olmuştur.
17 AĞUSTOS SALI DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI KAÇ?
Bir önceki güne göre son 24 saatte +283.344 yeni vaka tespit edilmiştir.
DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?
Dünya genelinde;
Toplam iyileşen kişi sayısı : 187.316.024 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 17.251.326 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Durumu kritik hasta sayısı : 107.434
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