Dünya koronavirüs tablosu! 12 Kasım Cuma 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 12 Kasım 2021 Cuma günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 12 Kasım Cuma koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...
12 Kasım 2021 Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 252.826.766 (252 milyon 826 bin altı yedi yüz altmış altı) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
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15 Temmuz günü dünya genelinde Covid-19 'dan 8.425 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.693.
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 5.099.034 olmuştur.
Bir önceki güne göre son 24 saatte +192.509yeni vaka tespit edilmiştir.
Dünya genelinde;
- Toplam iyileşen kişi sayısı : 228.746.425
- Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.981.307
- Durumu kritik hasta sayısı : 77.137
- 30 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 5932
- 29 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8346
- 28 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8514
- 27 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 9590
- 26 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8075
- 25 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 6597
#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek?— Haberler (@Haberler) November 12, 2021
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