Dünya koronavirüs tablosu! 11 Ağustos Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 11 Ağustos 2021 Salı günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 11 Ağustos Çarşamba koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

11 Ağustos 2021 Çarşamba günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 205.074.544 (iki yüz beş milyon yetmiş dört bin beş yüz kırk dört) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

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11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

11 Ağustos günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.332.091 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +6.020.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.332.091 olmuştur.

11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +343.564 yeni vaka tespit edilmiştir

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 184.173.662

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 16.561.791

Durumu kritik hasta sayısı : 101.243