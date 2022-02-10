Dünya koronavirüs tablosu! 10 Şubat Perşembe 2022 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 10 Şubat Perşembe koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

10 ŞUBAT PERŞEMBE DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

10 Şubat 2022 Perşembe günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 404.426.055 (404 milyon 426 bin elli beş) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

10 ŞUBAT PERŞEMBE 2022 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.

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10 ŞUBAT PERŞEMBE DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

4 Şubat 2022 günü dünya genelinde 2.912.351 vakaya rastlanmıştır . 4 Şubat dünya genelinde Covid-19 'dan 13.216 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.358 .

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 5.798.585 olmuştur.

10 ŞUBAT PERŞEMBE DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +948.628yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 324.406.226

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 74.221.244

Durumu kritik hasta sayısı : 90.011

COVİD-19 TÜM DÜNYADA GÜN GÜN VEFAT SAYILARI

4 Şubat 2022 tüm dünyada vefat sayısı : 13.216

3 Şubat 2022 tüm dünyada vefat sayısı : 11.471

2 Şubat 2022 tüm dünyada vefat sayısı : 12.069

1 Şubat 2022 tüm dünyada vefat sayısı : 13.136

31 Ocak 2022 tüm dünyada vefat sayısı : 9.821

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