Dünya koronavirüs tablosu! 1 Ekim Cuma 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 1 Ekim 2021 Cuma günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 1 Ekim Cuma koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
1 Ekim 2021 Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 234.733.501 (234 milyon 733 bin beş yüz bir) kişiye yükselmiştir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
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15 Temmuz günü dünya genelinde Covid-19 'dan 8.425 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.267 . Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.800.697 olmuştur.
Bir önceki güne göre son 24 saatte +172.651yeni vaka tespit edilmiştir.
Dünya genelinde;
- Toplam iyileşen kişi sayısı : 211.537.750
- Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.395.054
- Durumu kritik hasta sayısı : 89.261
- 25 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 9342
- 26 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8608
- 27 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 8565
- 28 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 7183
- 29 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6339
- 30 Haziran tüm dünyada vefat sayısı : 6715
- 1 Temmuz tüm dünyada vefat sayısı : 8997