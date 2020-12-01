Dünya koronavirüs tablosu! 1 Aralık Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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Dünya koronavirüs tablosu! 1 Aralık Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

01.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:57
Dünya koronavirüs tablosu! 1 Aralık Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 1 Aralık 2020 Salı günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç? 30 Kasım dünyada koronavirüsten kaç kişi öldü?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 1 Aralık koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

1 ARALIK SALI DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

1 Aralık 2020 Salı günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 63.478.019 kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

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1 ARALIK 2020 SALI DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir. Dünya koronavirüs tablosu! 1 Aralık Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

1 ARALIK SALI DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

1 Aralık günü dünya genelinde Covid-19 'dan +274.055 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +6.358 'dur.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 1.480.077olmuştur.

1 ARALIK SALI DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +281.503yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 44.221.640

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.176.067

Durumu kritik hasta sayısı : 105.903

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