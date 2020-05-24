Dünya korona virüsle mücadele ediyor Korona virüs 5 milyon 400 bin kişiye bulaştı.

Korona virüs 5 milyon 400 bin kişiye bulaştı. 340 binden fazla insan da hayatını kaybetti. Dünya, salgınla mücadele ediyor. 1 milyon 700 bine yakın vakası bulunan ABD hala Kovid-19'un pençesinde. Ülkede ölü sayısı 100 bine yaklaştı. Son günlerde vaka sayısında yükselişe geçen Brezilya'da ise durum gittikçe kötüleşiyor. 340 binden fazla enfekte, 21 binden fazla da can kaybı var.

Vaka artışında her gün rekora koşan Rusya'da da durum aynı. 340 bine yaklaşan vaka sayısı, 3 binden fazla ölü var.

Dünya genelinde iyileşenlerin de sayısı giderek artıyor. Toplamda şu ana kadar 2 milyon 250 bin kişi sağlığına kavuştu

Bunların çoğu, ABD, Brezilya, Rusya, İspanya, İtalya, Almanya ve Türkiye'ye ait.

(İHA)

Kaynak: İHA