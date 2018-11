Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, dünyada insan ölümlerinin üçüncü sırasında yer alan KOAH hastalığının erken tanı ve teşhis ile tedavisi olan bir hastalık olduğunu söyledi.

Oruç, 21 Kasım Dünya KOAH Günü nedeniyle Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Başoğlu ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, KOAH hastalığına dikkat çekti.

KOAH'ın solunum yollarında, akciğerde daralma meydana getirip ilerleyici bir hastalık olduğuna işaret eden Oruç, şöyle konuştu:

"KOAH tedavisi olan bir hastalık. Erken tanı, zamanında teşhis hastalığın tedavisini sağlamakta. Kötü gazlardan ve parçacıklarından uzaklaşılmalı. Hastalığın en büyük sebebi sigara. Sigaradan ya da sigara dumanından da uzaklaşmak gerekiyor. Bunu toplumsal olarak yaygınlaştırmamız lazım. Sigara her kronik hastalıkta olduğu gibi KOAH'ın da en büyük ve belki de en temel etkenidir."

Oruç, hareketli yaşamın KOAH hastalığında tedavi yöntemi olduğunu dile getirerek, "Düzenli beslenmeliyiz ve egzersiz yapmalıyız. Bu yılki ana temamız ise 'Her adım, sağlıklı nefesdir'. Her gün bir fazla adım atarak bu hastalıktan kurtulabiliriz. KOAH her ne kadar kronik olarak ilerleyici olsa da zamanında teşhisi yaparsak kolay bir şekilde tedavi edebiliriz ve bu farkındalığı da artırabiliriz. 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH hastasıdır. Oysaki 10 KOAH'lının sadece biri doktora başvurmakta ve ve doğru tanı alabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Başoğlu ise KOAH'ın dünyada ölüm sebepleri arasında üçüncü sırada yer almasıyla ciddi bir hastalık olarak karşılarını çıktığını kaydetti.