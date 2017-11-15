Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Türk Toraks Derneği tarafından "15 Kasım Dünya KOAH Günü" etkinliği düzenlendi.











ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Gevher Nesibe Hastanesi girişine kurulan stantta, vatandaşlar KOAH hastalığı konusunda bilgilendirildi ve ücretsiz solunum fonksiyon testinden geçirildi.











ERÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, Türkiye'de 8 milyonun üzerinde KOAH hastası olduğunu belirtti.



Gülmez, şunları kaydetti:



"Kasımın üçüncü haftası KOAH farkındalık haftasıdır. Akciğer hastalığı olan KOAH, dünyada ve ülkemizde üçüncü sırada ölüm nedenidir. Bu hastalık erkeklerde daha fazla görülmesine rağmen, kadınlarda da ölüm oranını hızla artırmaktadır. Tüm ölümlerin yüzde 5,5'inden sorumlu kronik obstrüktif akciğer hastalığı, ülkemizde hangi oranda diye bakarsanız, 40 yaşının üzerindeki bireylerde yüzde 19,2 olduğunu görüyoruz. Türkiye'de yaklaşık 8 ila 10 milyon civarında KOAH hastasının olduğu tahmin edilmektedir. Ama biz kaç kişiye ulaşabiliyoruz? İki buçuk milyon civarında hastaya ulaşıyoruz. Bugünün asıl amacıda KOAH hastalığı konusunda farkındalığı artırmaktır."