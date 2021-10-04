Ortalık kan gölüne döndü! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı - Haberler
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Ortalık kan gölüne döndü! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı

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Ortalık kan gölüne döndü! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı

Tayland'ın başkenti Bangkok'un 20 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Nonthaburi'deki bir evde klozetten çıkan yılan, o sırada klozette oturan gencin cinsel organını ısırdı.

Dünya genelinde son dönemde ciddi bir artış gösteren yılan saldırılarına bir yenisi de Tayland'ın başkenti Bangkok'un 20 kilometre kadar kuzeyindeki Nonthaburi'deki evde eklendi.

TV100'de yer alan habere göre Klozete oturan 18 yaşındaki genç, birkaç dakika sonra cinsel organında büyük bir acı hissederek yerinden sıçradı. Hayatının şokunu yaşayan genç, yılanın ayak bileklerine sarılmasıyla zor anlar yaşadı.

Klozet kan gölüne döndü! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı

Korkuyla yerinden fırlayan genç, acı içinde bağırdı. Yaralı haldeki genç yardım istedi. Bir buçuk metre uzunluğundaki yılanın soktuğu genç, kanlar içerisinde kaldı.

Klozet kan gölüne döndü! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı

Yaralarının tedavi alınması için hemen Bang Yai Hastanesi'ne kaldırılan gence üç dikiş atıldı. Yılan saldırısı nedeniyle herhangi bir bakteri bulaşmaması için antibiyotik tedavisine başlandı.

Klozet kan gölüne döndü! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı

Siraphop, "Tuvalet ihtiyacımı gidermek isterken birkaç dakika sonra ani bir acı hissettim.Klozete baktığımda ise içinde bir yılan olduğunu gördüm. Yılan çok büyük değildi ama canımı çok acıttı. Umarım en kısa zamanda sağlığıma kavuşabilirim." ifadelerini kullandı.

Klozet kan gölüne döndü! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı

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