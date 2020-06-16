Dünya klavye şampiyonuna plaket ve altın Dünya klavye şampiyonuna plaket ve altın İzmir'de yaşayan Sandıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, 2020 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, biri dünya rekoru olmak üzere 2 şampiyonluk elde eden Nisan Maya Tunçoğlu'nu ziyaret ederek şampiyona plaket ve altın hediye etti.

Dünya klavye şampiyonuna plaket ve altın

AFYONKARAHİSAR - İzmir'de yaşayan Sandıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, 2020 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, biri dünya rekoru olmak üzere 2 şampiyonluk elde eden Nisan Maya Tunçoğlu'nu ziyaret ederek şampiyona plaket ve altın hediye etti.

Sandıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Sarısayın, Nisan Maya Tunçoğlu'nun Sandıklı halkını gururlandırdığını belirtti.

İzmir'de yaşayan Sandıklı'lılar olarak Nisan Maya'yı ziyaret ettiklerini belirten Sarısayın, "Kızımız 2020 yılında büyük bir başarıya imza atarak 2 dünya şampiyonluğu ve 1 dünya rekoruna imza attı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Her zaman yanında olacağımıza söz veriyoruz. O bizi onurlandırdı, biz de kızımızı plaket ve altın ile ödüllendirdik. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA