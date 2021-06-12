Dünya klavye şampiyonu öğrenciler ödüllendirildi
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Dünya klavye şampiyonu öğrenciler ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar - Haberler | Güncel

Dünya klavye şampiyonu öğrenciler ödüllendirildi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki klavye şampiyonu öğrencilere plaket ve ödül verildi.

Dünya klavye şampiyonu öğrenciler ödüllendirildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki klavye şampiyonu öğrencilere plaket ve ödül verildi.

Birleşmiş Milletlere bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen ve dünya genelinde katılan on binlerce yarışçı elemeleri sonucunda yapılan bu yılın Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finallerinde dünya şampiyonluğuna imza atan öğrencilere İzmir Sandıklılılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından plaket ve altın verildi.

Sandıklı Miralay Reşatbey İlköğretim Okulunda düzenlenen törene; Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İzmir Sandıklılılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Sarısayın, İZSANDER yönetim kurulu üyeleri, Klavye şampiyonları ve aileleri katıldı.

Başarılarından dolayı çocukları tebrik eden İzmir Sandıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sarısayın, öğrencilerin ülkeyi gururlandırdıklarını vurguladı. Geçen yıl yine Dünya Şampiyonu'nun Sandıklı'dan çıktığını belirten Sarısayın, "Geçen yıl bir öğrencimiz Dünya Şampiyonluğuna imza atmıştı. Bu yıl çok şükür 2 Dünya Şampiyonluğu, 2 Dünya ikinciliği, 1 Dünya Üçüncülüğü, 1 Dünya Dördüncülüğü ve 2 Dünya Beşinciliği getiren çocuklarımız bizleri son derece mutlu etti. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Çocuklarımız bizim umudumuz ve geleceğimiz. Eğitime yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Eğer işleriniz iyi gidiyor ise eğitime iki kat bütçe yardımı yapın, eğer işleriniz kötü gidiyor ise eğitime 4 kat bütçe ayırın demişler. Eğitim çok önemlidir" dedi.

Daha sonra Dünya Şampiyonu olan öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaket ve altınlar ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Dünya klavye şampiyonu öğrenciler ödüllendirildi
Dünya klavye şampiyonu öğrenciler ödüllendirildi
Dünya klavye şampiyonu öğrenciler ödüllendirildi
Dünya klavye şampiyonu öğrenciler ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar

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