Dünya klasiği 'Cimri' Başkentte açık hava tiyatrosunda sahnelenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya klasiği "Cimri" Başkentte açık hava tiyatrosunda sahnelenecek

AA / İsa Toprak - Haberler | Kültür Sanat
Dünya klasiği

Devlet Tiyatrolarının "Açık Hava Yaz Oyunları" uygulaması kapsamında bu hafta Ankara'da dünya klasiği "Cimri" oyunu sahnelenecek.

Devlet Tiyatrolarının "Açık Hava Yaz Oyunları" uygulaması kapsamında bu hafta Ankara'da dünya klasiği "Cimri" oyunu sahnelenecek.

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ve dekor tasarımının Hakan Dündar'a, kostüm tasarımının Funda Karasaç'a, müziklerinin Kemal Günüç'e ve ışık tasarımının Osman Uzgören'e ait olduğu oyun, 16, 17 ve 18 Eylül'de saat 20.30'da Macunköy Yerleşkesi'nde açık havada izlenebilecek.

Jean-Baptiste Poquelin Molière'in yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu'nun Türkçe'ye çevirdiği ve Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyun, mal varlığını herkesten esirgeyen ama sempatik tarafı da bulunan bir karakter olan Harpagon'un yaşadıklarını anlatıyor.

Harpagon'u, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt canlandıracak.

Öte yandan Ankara Devlet Tiyatrosu "Cimri"nin ardından 23, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde "Anna Karenina" adlı oyunu da Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Ankara'da tiyatroseverlerle buluşturacak.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Deniz Akkaya Özge Özpirinçci Ece Üner Beren Saat
Spor Mergim Berisha Burak Yılmaz Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mansur Yavaş Miralem Pjanic Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünya klasiği 'Cimri' Başkentte açık hava tiyatrosunda sahnelenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 11:41:24. #1.11#