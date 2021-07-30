Dünya Kızılcahamam'da buluştu
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Dünya Kızılcahamam'da buluştu

Dünya Kızılcahamam'da buluştu
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Kızılcahamam Belediyesi, Erasmus+Projesi kapsamında 5 ülkeden 40 genci ağırlıyor.

Kızılcahamam Belediyesi, Erasmus+Projesi kapsamında 5 ülkeden 40 genci ağırlıyor. Program kapsamında gençler Kızılcahamam'ı gezerken ilçede devam eden projeler ile ilgili de etkinliklere katılıyorlar. Kızılcahamam, Avrupa Birliği destekli Erasmus+Projesi kapsamında 5 ülkeden 40 genci ağırlıyor. Gençler, çeşitli etkinliklerle Kızılcahamam'ın keyfini sürerken, ilçenin devam projelerini de geziyor. Proje kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan AK Parti Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karaca, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Kadın Kolları Başkanı Naime Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı ve Meclis Üyeleri ve gönüllü vatandaşlar 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini düzenlenen bisiklet turu ile ziyaret ettiler. Yaklaşık 7 km bisiklet turunun ardından Ciğirler Mahallesi'ne geçilerek gençler canlı müzik eşliğinde vakit geçirdiler. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Kızılcahamam Belediyemizin ev sahipliğinde, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 5 ülkeden 40 gençle birlikte pedal çevirdik. Devamlı sosyal faaliyetleri ve projeleri ile her geçen gün Kızılcahamam gelişmeye devam ediyor. Belediye Başkanımız Süleyman Acar'ı ve ekip arkadaşlarını çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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