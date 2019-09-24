"Dünya, Kızılay ve Kızılhaç Hareketine daha fazla ihtiyaç duymaktadır"

24.09.2019 17:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Dünya, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketine daha fazla ihtiyaç duymaktadır." dedi.

Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu (KKTKD), Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayının (KKTK) Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi nezdinde ve insani yardım dünyasında resmen tanınması ve Kıbrıs Türk halkının "Uluslararası İnsancıl Hukuk" çerçevesindeki haklarını korumak amacıyla KKTC'de buluşma düzenledi.

Girne'de bir otelde düzenlenen buluşmaya, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, KKTK Genel Başkanı Bülent Çıraklı, KKTKD Başkanı Abdoul Azize Diallo, Uluslararası Hilal İslam Komitesi (ICIC) Başkanı Ali Buhedma ile 50'ye yakın ülkeden Kızılhaç ve Kızılay ulusal derneği temsilcisi katıldı.

Başbakan Tatar, burada yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyona katılmaktan onur duyduğunu belirterek Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin dünyadaki yardım hareketinin çekirdeğini oluşturduğunu söyledi.

Küresel İnsani Yardım Raporu'nun 2017 verilerine göre, 134 ülkede insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının 201 milyona ulaştığını belirten Tatar, Birlemiş Milletler (BM) koordinasyonu altında gelen yardım taleplerinin 25,2 milyon dolara ulaştığını vurguladı.

Başbakan Tatar, 2017'de yerinden edilen kişi sayısının 68 milyona ulaştığını hatırlatarak Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin kimsenin açıkta kalmaması için son derece önemli rol oynadığını vurguladı.

Krizlerin büyük çoğunluğunda uluslararası dernek çalışanlarının ön planda olduğunu söyleyen Tatar, "Milyonlarca acı çeken kişi, seslerinin duyulması için Kızılhaç ve Kızılaya başvurdu. Bu insanlar nerede olursa, statüleri ne olursa olsun, bu dernekler onlara yardım yapmaktadır. Dünya Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketine daha fazla ihtiyaç duymaktadır." dedi.

Tatar, uluslararası insani kanunun uygulanması açısından Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin tüm çabalarını takdir ettiğinin altını çizdi.

Afet ve kriz olduğunda insanlık onurunu korumanın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Tatar, "Burada önemli olan şey, insanı krizlerde insanların hiçbir engel olmadan tarafsız insani yardıma ulaşmasıdır. 1960'lı yıllarda biz de bu Ada'da insani trajedi yaşadık. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve BM temsilcilerimiz insani yardıma ulaşım konusunda engellerin kaldırılmasını istedi. Biz, yurt dışından gelen yardımları koordine ederek insani diplomasiyi yürüttük. KKTK bu acılı günlerin sonunda kurulmuştur." ifadesini kullandı.

KKTK'nin Kıbrıs Türklerinin insani haklarının korunması için elinden geleni yaptığını vurgulayan Tatar, IFRC'den hiçbir ayrım yapmadan KKTK'ye yaklaşmasını istediklerini söyledi.

"Kıbrıslı Türkler, insani yardım haklarından mahrum bırakılmıştır"

Türk Kızılay Başkanı Kınık, KKTK'ye böylesi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek Kıbrıslı Türklerin, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinde temsil edilme hakkının tartışılması için tarihi bir fırsat olan bu toplantının, insani yardım ve yasal perspektiften dolayı ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin geçmişte yaşadığı acı tecrübeler, tarafsız bir kurumun varlığının ne derece elzem olduğunu gösterdiğine işaret eden Kınık, "1960'lı yıllarda Ada'da yaşanan çatışmalarda devletlerinden insani yardım alamayan Kıbrıslı Türklere Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve BM yardım eli uzatmıştır." dedi.

Kınık, KKTK'nin resmi tanınma sürecinde birtakım engellemelere karşılaştığını hatırlatarak özellikle Cenevre'deki ICRC'nin uluslararası insancıl hukuka aykırı olarak, KTKK'nin yaptığı resmi başvuruyu dondurduğunu ve 2012'de Güney Kıbrıs Kızılhaçını tek taraflı olarak üye kabul ettiğini belirtti.

Uluslararası insancıl hukuk bağlamında bakıldığında KKTK'nin uluslararası örgütler tarafından tanınmamasının ilkeli bir duruşa aykırı olduğuna işaret eden Kınık, "Politize edilmiş bu konunun ICRC ve IFRC tarafından, insani ve yasal bir perspektifle ele alınması yönündeki tavsiyelerimiz görmezden gelinmiştir. Kıbrıslı Türkler, politik sebeplerden ötürü, insani yardım haklarından mahrum bırakılmıştır." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri'nin raporunun 55. maddesindeki BM Güvenlik Konseyi 2483 (2019) kararında, uluslararası kurumların, tanınma mevzusundan bağımsız ve ön yargı olmaksızın toplumlara somut fayda sağlamanın yollarını aramaları gerektiğini hatırlatan Kınık, KKTKD'nin bu sebeple kendileri için ayrı değere ve öneme sahip olduğunu belirtti.

"Örgütsel kapasitemizi güçlendirmek için çok çalışıyoruz"

KKTK Genel Başkanı Çıraklı, dünyaya, "İnsan Onuru için Kıbrıs'ta Daha Güçlü Kırmızı Hareket" mesajı vermek üzere düzenledikleri toplantıya ev sahipliği yapmaktan çok memnun olduklarını söyledi.

KKTK olarak, Kıbrıslı Türklere 9 şubeyle hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Çıraklı, "Ülkemizde ayrımcılığa maruz kalmayan insanlara yardım etme konusundaki örgütsel kapasitemizi güçlendirmek için çok çalışıyoruz." dedi.

KKTKD Başkanı Diallo, organizasyona katılan herkese teşekkür ederek toplantının KKTK'ye verilecek destekte önemli bir aşama olduğunun altını çizdi.

"Temennim bu halkın haklarının tanınması"

ICIC Başkanı Buhedma, KKTKD'nin ikinci toplantısı vesilesiyle Ada'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ada'da mutluluk ve huzurun tesis edilmesinin en büyük taleplerinden biri olduğunun altını çizen Buhedma, "Yüce Allah'tan temennim bu halkın haklarının tanınması, huzurun ve sağlığın burada her zaman var olmasıdır. Türkiye Cumhuriyet hükümeti ve KKTC hükümetine teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

KKTKD, toplantı sonrasında deklarasyon yayımlayacak.

Kaynak: AA