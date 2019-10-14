Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği

14.10.2019 11:52

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Dünya Kız Çocukları Gününü etkinliği düzenlendi.



Sosyal Hizmet Merkezinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı hizmet modüllerinden faydalanan çocuklar için Dünya Kız Çocukları Gününü düzenlendi. Bir dizi etkinlikte çocuklar gönüllerinde eğlendiler. - KİLİS

Kaynak: İHA