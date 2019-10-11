Dünya Kız Çocukları Günü: Eğitimde 'Cam Tavanı' kıran kızlar

11.10.2019 07:36

cinsel



11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü gelip çatmışken, Türkiye'de kız çocuklarının dünü, bugünü ve geleceklerinin şekillenmesinde en önemli ve halen en sorunlu araç "eğitim". Zira kız çocukların okullulaşması konusunda bölgesel düzeyde cinsiyet eşitsizlikleri devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle