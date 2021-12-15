Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlıyor
15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) başlıyor.
15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) başlıyor.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de düzenlenecek şampiyonaya Etihad Arena ev sahipliği yapacak.
Aralarında 44 dünya şampiyonunun da yer aldığı Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 998 sporcu, altın madalyalara ulaşmak için havuza girecek.
Şampiyonada Türkiye'yi, 8'i kadın, 9'u erkek toplam 17 sporcu temsil edecek.
Şampiyonaya katılacak kafilede şu yüzücüler yer alıyor:
Kadın yüzücüler:
Viktoria Zeynep Güneş
Ekaterina Avramova
Beril Böcekler
Deniz Ertan
Merve Tuncel
Defne Taçyıldız
Nida Eliz Üstündağ
Selen Özbilen
Erkek Yüzücüler:
Doruk Tekin
Berke Saka
Emre Sakçı
Rasim Oğulcan Gör
Efe Turan
Berkay Emre Öğretir
Metin Aydın
Baturalp Ünlü
Mert Kılavuz
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri