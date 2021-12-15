Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlıyor

15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) başlıyor.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de düzenlenecek şampiyonaya Etihad Arena ev sahipliği yapacak.

Aralarında 44 dünya şampiyonunun da yer aldığı Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 998 sporcu, altın madalyalara ulaşmak için havuza girecek.

Şampiyonada Türkiye'yi, 8'i kadın, 9'u erkek toplam 17 sporcu temsil edecek.

Şampiyonaya katılacak kafilede şu yüzücüler yer alıyor:

Kadın yüzücüler:

Viktoria Zeynep Güneş

Ekaterina Avramova

Beril Böcekler

Deniz Ertan

Merve Tuncel

Defne Taçyıldız

Nida Eliz Üstündağ

Selen Özbilen

Erkek Yüzücüler:

Doruk Tekin

Berke Saka

Emre Sakçı

Rasim Oğulcan Gör

Efe Turan

Berkay Emre Öğretir

Metin Aydın

Baturalp Ünlü

Mert Kılavuz

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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