15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın son gününde Türk yüzücüler, finale kalma başarısı gösteremedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bugün sona eren şampiyonada Türk yüzücüler, 4 stilde yarıştı.

Kadınlar 4x100 metre karışık ve 4x50 metre serbestte Ekaterina Avramova, Viktora Güneş, Nida Üstündağ ve Selen Özbilen'den oluşan milli takım, iki stilde de finali kıl payı kaçırdı. Milli takım, hem 4x100 metre karışık hem de 4x50 metre serbest stilde ilk 8'in finale kaldığı elemelerde 9. oldu.

Erkekler 4x100 metre karışıkta da Berke Saka, Emre Sakçı, Rasim Oğulcan Gör ve Baturalp Ünlü'den oluşan milli takım, finalin kıyısından döndü. Milli takım ilk 8'in finale kaldığı elemeleri 9. sırada bitirdi ve final bileti alamadı.

Erkekler 200 metre sırtüstünde havuza giren Berke Saka da elemeleri geçemedi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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