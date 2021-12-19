Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, 4x200 metre serbest bayrak yarışı finalinde, 8'inci oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, 4x200 metre serbest bayrak yarışı finalinde, 8'inci oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de düzenlenen şampiyonada 4x200 metre serbest bayrak yarışında Türkiye'yi Baturalp Ünlü, Efe Turan, Mert Kılavuz ve Berke Saka temsil etti.

Ay-yıldızlı ekip, finalde 7.07.33'lük derecesiyle dünya 8'incisi oldu.

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title