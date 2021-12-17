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Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada dünya 8'incisi olduTürkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de düzenlenen şampiyonada final yüzen Berkay, 57.34'lük derecesiyle 8. sırada yer aldı.

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada dünya 8'incisi oldu

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de düzenlenen şampiyonada final yüzen Berkay, 57.34'lük derecesiyle 8. sırada yer aldı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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