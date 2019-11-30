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Dünya Kick Boks Şampiyonası

Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular Gülşah Kıyak ile Duygu Turan, altın madalya kazandı.

30.11.2019 00:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:44
Dünya Kick Boks Şampiyonası

Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular Gülşah Kıyak ile Duygu Turan, altın madalya kazandı.

Salonu'nda 70 ülkeden 1250 sporcunun katılımıyla devam eden organizasyonda, Kick Boks Milli Takımı sporcuları Gülşah Kıyak ile Duygu Turan, dördüncü gün mücadeleleri sonunda dünya şampiyonluğunu elde etti.

26 Kasım'da başlayan ve bugün de final müsabakalarıyla devam edecek şampiyona, 1 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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