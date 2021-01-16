Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri, Çavuşoğlu'na Keşmir açıklamaları dolayısıyla teşekkür etti
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Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri, Çavuşoğlu'na Keşmir açıklamaları dolayısıyla teşekkür etti

16.01.2021 01:33 | Son Güncelleme: 16.01.2021 01:36
Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri, Çavuşoğlu'na Keşmir açıklamaları dolayısıyla teşekkür etti

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Keşmir'e ilişkin açıklamalarından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Keşmir'e ilişkin açıklamalarından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Fai, yazılı açıklamasında, Çavuşoğlu'nun 13 Ocak Çarşamba günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamalarının "cesur ve yürekli" olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu'nun Keşmir sorununun barışçıl çözümünün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak belirlenmesi gerektiği açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Fai, "Türk hükümetine şükranlarımızı ifade etmek isteriz." dedi.

Fai, dışişleri bakanlarının ortak açıklamalarının önemini vurgulayarak, "Tarih, Hindistan ve Pakistan arasındaki ikili görüşmelerin başarısız olduğuna ve bölge halkının daha fazla acı ve ıstırap çekmesine yol açtığına şahitlik ediyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 30'a yakın partinin birleşmesiyle oluşturulan Tüm Partiler Hürriyet Konferansı-Mirvaiz'in (APHC-M) Pakistan'ın Azad Cammu ve Keşmir bölgesindeki temsilcisi Seyid Faiz Nakşibendi de Çavuşoğlu'na Keşmir konusundaki gerçekçi ve cesur açıklaması dolayısıyla teşekkür etti.

Keşmir sorunu

İngiltere, sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan 1947'de çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda bir tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Sağlanan geçici ateşkes ile Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı 2 birlik toprağına bölmüştü.

Söz konusu adımının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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