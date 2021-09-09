DÜNYA KENTLERİ İZMİR'DE BULUŞTU

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı 4. UCLG Kültür Zirvesi, CLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman'ın başkanlığını yaptığı açılış oturumu ile başladı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı 4. UCLG Kültür Zirvesi, CLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman'ın başkanlığını yaptığı açılış oturumu ile başladı. Açılış oturumunun konusu ise 'Yerel Yönetimler ve Kültürel Miras' oldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, açılış oturumunda yaptığı konuşmada Edirne'nin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekti.

Edirne'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin en batı sınırında yer aldığını, Bulgaristan ve Yunanistan'a komşu olduğunu belirten Gürkan, kentin 8 bin 300 yıllık geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kültürel mirası korumakta ve bu mirası geleceğe taşımakta en büyük sorumluluğun ise yerel yönetimlerde olduğunu ifade eden Gürkan, yerel yönetimlerin bu konuda hassasiyet sahibi değilse kültürel mirasın sürdürebilirliğinin çok mümkün olmadığını anlattı.

Gürkan, "Edirne UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan eserler açısından şanslı bir il. 2010 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmiş ve 660 yıldır devam eden bir Kırkpınar Yağlı Güreşleri'miz var. 2011 yılında Somut Kültürel Miras Listesi'ne girmiş; Mimar Koca Sinan'ın 'Ustalık Eserim' dediği Selimiye Camii var. 2014'te İstanbul ve Edirne coğrafi işareti ile Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmiş Ebru Sanatımız var. Yine 2017'de Makedonya ile ortak çalışma yaptığımız ve Edirne coğrafi işareti ile Baharın Gelişi Hıdırellez, Somut Olmayan Kültürel Mirasımız var" diye konuştu.

Gürkan ayrıca 2. Beyazıt Külliyesi ve Uzunköprü'nün de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Aday Listesi'nde yer aldığını anlattı.

2014 yılında Edirne Belediye Başkanı seçilmesinin ardından ilk meclis toplantısında Selimiye Camii'nin ve kentin tarihi silüetini korumak amacıyla yapılacak olan tüm yapıların Selimiye ile izdüşümü olarak yapılması kararı aldıklarını belirten Gürkan, "Selimiye'nin silüetini etkileyecek hiçbir yapıya İmar Komisyonu tarafından izin verilmeyecektir. ve bunu 8 yıldır kararlıkla sürdürüyoruz. Biz somut mirası korurken onu tek başına koruyamayız. Onu etrafı ile birlikte korumamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Edirne'nin somut olmayan mirasları arasında yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile Kakava ve Hıdırellez Şenliklerine de değinen Gürkan, "Bunları korumak en az somut kültür varlıklarını korumak kadar da değerli ve önemli. Herhangi bir mimarı yapıyı çok kısa bir sürede inşa edebilirsiniz ama somut olmayan değerleri, sözlü kültürü oluşturmak için yüzlerce, binlerce yıl geçmesi gerekir" dedi.

"Pandemi sonrasında yeni tutumlar, yeni pozisyonlar, yeni refleksler almak zorundayız" diye konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Dünyanın aslında çok da güçlü olmadığını insanlığın en küçük bir tehditte bile ne kadar zayıf kaldığını hep birlikte gördük. Pandemi tüm alışkanlıklarımızı değiştirdi ve değiştirmeye devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre