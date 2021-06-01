Dünya Kediler Günü'nde Buca'nın Kedi Raporu

Buca Belediyesi kedileri yazın susuz kışın yuvasız bırakmadıBuca Belediyesi, Dünya Kediler Günü'nde rakamlarla Buca'nın kedi raporunu açıkladı.

Buca Belediyesi kedileri yazın susuz kışın yuvasız bırakmadı

Buca Belediyesi, Dünya Kediler Günü'nde rakamlarla Buca'nın kedi raporunu açıkladı. 22 aylık süreçte Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, toplam 17 bin kediye kucak açarken 550 kediyi sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Sokak hayvanlarına eşit yaşam imkanı sunmak için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde Buca'nın kedi raporunu hemşehrilerle paylaştı.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın göreve başladığı günden bugüne Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Buca'daki binlerce kediye kucak açtı.

17 BİN KEDİNİN HAYATINA DOKUNULDU

Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütmüş olduğu çalışmalar sayesinde toplam 7 bin 625 kediyi sokaktan alarak merkezde tedavi etti. Bucalı hayvanseverlerin merkeze ulaşması sonucunda toplam 8 bin 71 kediye poliklinik hizmeti verilirken bin 344 kedinin ise sağlıklı bir şekilde kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi. Böylelikle merkez 22 aylık süreçte toplam 17 bin 40 kedinin hayatına dokunmuş oldu.

550 KEDİ SICAK YUVAYA KAVUŞTU

Son teknolojiyle donatılan merkezde tedavisi yapılan kediler, merkezde yer alan Engelli Kedi Evi'nde sahiplendirilmek üzere misafir edildi. Bu süreçte toplamda 550 kedi de sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.

Öte yandan merkezde görevli ekipler, Buca'nın belirlenen ihtiyaç noktalarına yerleştirdiği kedi evleri ve beslenme odaklarıyla can dostları yazın susuz, kışın yuvasız bırakmadı.

Kaynak: Habermetre