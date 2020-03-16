"Dünya kayısı başkenti" çiçek açtı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› "Dünya kayısı başkenti" çiçek açtı - Haberler
Battalgazi, Türkiye, Malatya, Kültür Sanat

"Dünya kayısı başkenti" çiçek açtı

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran Malatya'da, bembeyaz çiçekler açan kayısı ağaçları ovayı çiçek tarlasına dönüştürdü.

16.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:08

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran Malatya'da, bembeyaz çiçekler açan kayısı ağaçları ovayı çiçek tarlasına dönüştürdü.

Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da, Kale, Doğanyol, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Yazıhan ve Arapgir ilçelerinin düşük rakımlı kesimlerindeki ve Karakaya Baraj Gölü çevresindeki kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçeler beyaza büründü.

Ovayı beyaza bürüyen kayısı bahçelerinin arasında kalan yerleşim yerleri, açan kayısı çiçekleriyle adeta inci gerdanlıkla çevrelendi.

Çiftçileri ise yağışlar başlamadan önce zararlılara ve hastalıklara karşı, önlem amacıyla kayısı ağaçlarını ilaçlama telaşı sardı.

Bir taraftan yeni hasat sezonuna umutla bakan üretici, bir taraftan ise zirai don olaylarının tedirginliği yaşıyor.

Kentte geçen yıl üretilen 99 bin 666 ton kuru kayısı, 110 ülkeye ihraç edilerek, ülke ekonomisine 253 milyon 500 bin dolar girdi sağlanmıştı.

Battalgazi ilçesi Bulutlu Mahallesi'nde dedelerinden kalma tarım arazisinde kayısı yetiştiren 75 yaşındaki Ahmet Özcan, bu yaşına kadar çiftçilikten başka bir iş yapmadığını söyledi.

Temel geçim kaynaklarının kayısı olduğunu aktaran Özcan, "Allah'a şükürler olsun, rızkımız geliyor. Kayısılar bu yıl tam mevsiminde açtı. Geçmiş yıllarda şubat ayında çiçek açıyordu ve yüzde 50'si zarar görüyordu. Bu yıl çiçekler çok iyi. Allah afet vermesin, mevsim iyi gidiyor. Geçen yıl kayısıyı iyi sattık, para etti. Gelirimiz iyi oldu." dedi.

Özcan, yeni hasat sezonu öncesi hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama yaptıklarını, çiçeklenme döneminde "manolya" hastalığına karşı ilaçlamaya başladıklarını anlatarak, "Şu an çiçek ilacı atıyoruz, meyve kürden çıktıktan sonra da çil ilacı atacağız. Çiçeklerin hepsi dolu, şu an çok güzel ama sonradan zirai don olma ve çiçeklerin zarar görme riski var. Biz elimizden geleni yaptık, bundan sonrası Allah'a kalmış. Mevsim güzel gidiyor." diye konuştu.

"Nisanın 10'una kadar zirai don tehlikesi devam ediyor"

Karatepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yaşar Karataş ise çiftçiliğin zor bir meslek olduğunu ancak severek yaptıklarını dile getirdi.

İlaçlama yapmak için saat 05.00'te kalktıklarını ve yağışlardan önce ilaçlamayı bitirmeye çalıştıklarını aktaran Karataş, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar bin 200 ağacı ilaçladık, tüm çiftçilere Allah bol kazançlar nasip etsin. Biz çiçek ilacını yağışlı havalardan önce atıyoruz ki su çiçeğin içine girmesin. Meteoroloji önümüzdeki günler için zirai don uyarısı yaptı. Zirai donlar çiçek için tehlike arz etmekte. Büyük tehlikeler bizi bekliyor. Nisanın 10'una kadar zirai don tehlikesi devam ediyor."

Karatay, kuru kayısı fiyatlarının geçen yıllara göre iyi olduğunu ve şu an 2 numara kayısının 13-14 lira bandında satıldığını dile getirerek, fiyatlardan memnun olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haber
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Haber
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi Haber
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi Haber
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti Haber
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Uzmanlar uyarıyor: Yaz mevsimi koronavirüs salgınının bitmesini sağlamaz
Uzmanlar uyarıyor: Yaz mevsimi koronavirüs salgınının bitmesini sağlamaz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencia kulübünü koronavirüs sardı! Toplamda 5 kişinin virüs testi pozitif çıktı
Valencia kulübünü koronavirüs sardı! Toplamda 5 kişinin virüs testi pozitif çıktı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken Muhterem Nur Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Derbi Vatandaş Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: "Dünya kayısı başkenti" çiçek açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 11:37:38. #1.14#