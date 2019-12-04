04.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:32

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri, İskoçya'da devam ediyor.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz'dan oluşan milli takım, elemelerdeki ilk üç maçını kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, Suudi Arabistan'ı 12-0, İrlanda'yı 10-4, Brezilya'yı ise 9-1 mağlup etti.

Kaynak: AA