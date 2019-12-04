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Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri, İskoçya'da devam ediyor.

04.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:32
Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri, İskoçya'da devam ediyor.

Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz'dan oluşan milli takım, elemelerdeki ilk üç maçını kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, Suudi Arabistan'ı 12-0, İrlanda'yı 10-4, Brezilya'yı ise 9-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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