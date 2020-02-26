Haberler » Spor » Dünya Karate Federasyonu Başkanı Espinos, TMOK Başkanı Erdener'i ziyaret etti - Spor

Dünya Karate Federasyonu Başkanı Espinos, TMOK Başkanı Erdener'i ziyaret etti

Dünya Karate Federasyonu (WKF) Başkanı Antonio Espinos, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ile bir araya geldi.

26.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:42
Dünya Karate Federasyonu Başkanı Espinos, TMOK Başkanı Erdener'i ziyaret etti

Dünya Karate Federasyonu (WKF) Başkanı Antonio Espinos, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. ile bir araya geldi.

TMOK'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre görüşme, 'da Olimpiyatevi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın da yer aldığı görüşmede, Türkiye'de karatenin gelişimi ve başarının artarak sürdürülmesi için yapılabilecekler, geliştirilebilecek iş birlikleri değerlendirildi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler