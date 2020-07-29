Dünya Kaplan Günü'nde kaplanlara büyük sürpriz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya Kaplan Günü'nde kaplanlara büyük sürpriz

Dünya Kaplan Günü'nde kaplanlara büyük sürprizEsma MURAT- Doğan GÜNDOĞDU / İSTANBUL, (DHA)-Tüm dünyada her yıl 29 Temmuz da kutlanan Dünya Kaplan Günü, Tuzla Aslan Park'ta büyük bir coşkuyla kutlandı.

29.07.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:53

Dünya Kaplan Günü'nde kaplanlara büyük sürpriz

Esma MURAT- Doğan GÜNDOĞDU/ İSTANBUL, (DHA)-Tüm dünyada her yıl 29 Temmuz da kutlanan Dünya Kaplan Günü, Tuzla Aslan Park'ta büyük bir coşkuyla kutlandı. Aslan Park'ta bulunan kaplanlara karpuz kabuğu için de verilen etleri yiyen kaplanların bu anları kameralara yansıdı.

Tüm dünyada kaplan nüfusunun kontrolsüz avlanma, deri ticareti ve batıl inanışlar gibi nedenlerle 4 binin altına düştüğü bugünlerde azalan kaplan nüfusuna dikkat çekmek için ilan edilen Dünya Kaplan Günü Aslan Park'ta renkli görüntülere sahne oldu. Dünya kaplan gününde, Park'ta yaşayan kaplanlara sürpriz yapan aslan park yönetimi tek amaçlarının sayıları hızla azalan kaplan nüfusuna dikkat çekmek olduğunu vurguladı.

"BİZLER TÜRKİYE'DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİRDİK"

Aslan Park Tuzla Genel Müdürü Gökmen Aydın şunları söyledi;

'Bugünü Dünya Kaplanlar günü olarak kutluyoruz. Nedeni ise azalan kaplan nüfusuna dikkat çekmek. Arslan park olarak da on tane kaplana ev sahipliği yapıyoruz. Bunlardan biri dünya'da 400 tane kalmış Sibirya kaplanıdır. Bizler Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Son bir buçuk yıl içeresinde yedi tane kaplan yavrusuna sahip olduk. Bizim burada kurmuş olduğumuz Coşkun Bayraktar Doğa Koruma derneğimiz var. Bu derneğimiz faaliyetleri kapsamında kaplan nüfusunu arttırma ve onları doğal milli parklara bırakmak istiyoruz.Bir buçuk yılda 7 tane yavru kaplanımız oldu. Amacımız doğada azalan kaplan nüfusuna hem dikkat çekmek hem de bu nüfusun üretimine katkıda bulunmaktır?

Dünya Kaplan Günü'nde kaplanlara büyük sürpriz

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi 3. Sayfa
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak Ekonomi
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Yaşam
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı Yaşam
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü 3. Sayfa
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika: Memurlara WhatApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Tulumuna 'Datome' yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özlem Zengin Pınar Gültekin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Beyonce Ali Sunal Reha Özcan Seyfi Dursunoğlu
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha İzmir Ankara Bayram
Şu an buradasınız: Dünya Kaplan Günü'nde kaplanlara büyük sürpriz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 15:27:38. #1.15#
title