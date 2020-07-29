Dünya Kaplan Günü'nde kaplanlara büyük sürpriz Tüm dünyada her yıl 29 Temmuz da kutlanan Dünya Kaplan Günü, Tuzla Aslan Park'ta büyük bir coşkuyla kutlandı.

Tüm dünyada her yıl 29 Temmuz da kutlanan Dünya Kaplan Günü, Tuzla Aslan Park'ta büyük bir coşkuyla kutlandı. Aslan Park'ta bulunan kaplanlara karpuz kabuğu için de verilen etleri yiyen kaplanların bu anları kameralara yansıdı.

Tüm dünyada kaplan nüfusunun kontrolsüz avlanma, deri ticareti ve batıl inanışlar gibi nedenlerle 4 binin altına düştüğü bugünlerde azalan kaplan nüfusuna dikkat çekmek için ilan edilen Dünya Kaplan Günü Aslan Park'ta renkli görüntülere sahne oldu. Dünya kaplan gününde, Park'ta yaşayan kaplanlara sürpriz yapan aslan park yönetimi tek amaçlarının sayıları hızla azalan kaplan nüfusuna dikkat çekmek olduğunu vurguladı.

"BİZLER TÜRKİYE'DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİRDİK"

Arslan Park Tuzla Genel Müdürü Gökmen Aydın şunları söyledi;

"Bugünü Dünya Kaplanlar günü olarak kutluyoruz. Nedeni ise azalan kaplan nüfusuna dikkat çekmek. Arslan park olarak da on tane kaplana ev sahipliği yapıyoruz. Bunlardan biri dünya'da 400 tane kalmış Sibirya kaplanıdır. Bizler Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Son bir buçuk yıl içeresinde yedi tane kaplan yavrusuna sahip olduk. Bizim burada kurmuş olduğumuz Coşkun Bayraktar Doğa Koruma derneğimiz var. Bu derneğimiz faaliyetleri kapsamında kaplan nüfusunu arttırma ve onları doğal milli parklara bırakmak istiyoruz.Bir buçuk yılda 7 tane yavru kaplanımız oldu. Amacımız doğada azalan kaplan nüfusuna hem dikkat çekmek hem de bu nüfusun üretimine katkıda bulunmaktır"

- İstanbul

Kaynak: DHA