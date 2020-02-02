Dünya Kanser Gününe dikkati çekmek için pedal çevirdiler

02.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:44

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği üyeleri, Dünya Kanser Günü çerçevesinde farkındalık yaratmak için Kadıköy Caddebostan Sahili'nde pedal çevirdi.

Dernek üyeleri, kansere karşı kararlılık gösterip, toplumda farkındalık yaratmak ve kanser tedavisinin önemli unsurlarından olan radyasyon onkolojisinin sesini duyurmak amacıyla Caddebostan Sahili ile Maltepe Sahili arasındaki bisiklet yolunda 10 kilometre boyunca bisiklet sürdü.



Etkinlikle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şefik İğdem, 4 Şubat Dünya Kanser Günü için farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.



Kanserin herkesin iç içe yaşadığı ve savaştığı bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Bu konuda farkında olursak birlikte bir farkındalık yaratabilirsek ve insanlara erken dönemde teşhis konulmasını sağlayabilirsek bu hastalığı tamamen yenmemiz mümkündür. Kanserin yanı sıra kanseri önlemek amacıyla sağlıklı yaşam da çok büyük önem taşıyor. Bisiklete binerek bu iki olayı birbirine bağdaştırmak istiyoruz." dedi.



Şefik İğdem, bisiklet kullanımıyla birlikte sağlıklı ve kansersiz bir yaşam diledi.

Kaynak: AA