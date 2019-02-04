Dünya Kanser Günü - Tiflis

Yardım Kuruluşu "Ayak İzi"nin girişimi ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ile Gürcü ve Türk İş Adamları Derneğinin (GÜRTİAD) destekleri ile 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla başkent Tiflis'te konser ve sergi düzenlendi.

Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, GÜRTİAD Başkanı Celal Sancar, Gürcistan'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri, diplomatlar, Türk ve Gürcü iş adamları, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Tiflis Okulları yetkilileri ve öğrencileri ile çok sayda davetli katıldı.

Büyükelçi Yazgan burada yaptığı konuşmada, dünyanın neresinde olursa olsun kanser hastası tüm erkek, kadın, anne, baba ve çocuklarla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Kansere karşı herkesin ortak mücadele vermesi gerektiğini aktaran Yazgan, kanserin hangi evresi olursa olsun bu sorunu yaşayanların hastalıkla mücadele için gereken bilgi ve imkana kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Yazgan, "Kanseri olan vatandaşlara yardım edelim. Kanser insanın başına gelebilecek en korkunç bir şeydir, ona karşı mücadele de elbette çok zor bir şey." diye konuştu.

Sancar ise herkesin yaşamak için mücadele verdiğini ifade ederek, "Biz hepimiz hayatımızı kazanmak, hayatı sürdürmek için buradayız." dedi.

İmkanı olan herkesi kansere karşı mücadeleye çağıran Sancar, "Benzer yardım ve dayanışmayı herkesle paylaşalım ve her taraf mutlu kalacak." şeklinde konuştu.

Gürcistan'ın Gori ve Rustavi şehirlerinin kız ve erkek korolarının yer aldığı konserde, bir Türk genç kız da piyano çaldı.

Öte yandan TMV Tiflis Okulları ile çeşitli okullarda origami sergisi düzenlendi.

Kaynak: AA