Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?

04.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:16

İlk kez 2005 yılında Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından düzenlendir ve Türkiye'de ise Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından hayata geçirildi. Bu kampanya dünyada gerçekleştirilen en büyük kampanya olarak tarihe geçmiştir. Dünya Kanser Günü hakkında detaylı bilgi haberimizde.

DÜNYA KANSER GÜNÜ NEDİR?

Her yıl 4 şubat günü, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve ortak kuruluşların birlikte yürüttüğü, milyonlarca ölüme neden olan ve pek çoğu önlenebilir olan bir hastalığa karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla tüm dünyada düzenlenen kampanyalardır.

Dünya Kanser Günü ilk kez 2005 yılında Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından düzenlendi. Aynı yıl Türkiye'de de, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından başlatıldı, dünyada ve ülkemizde kanser konusundaki en büyük kampanyalardan biri oldu.

Türkiye'de her yıl ortalama 170 bin kişiye kanser teşhisi konulurken, Türkiye'de erkeklerde en sık görülen türler, prostat ve akciğer kanserleridir. Kadınlarda en sık görülen tür ise meme kanseri olduğu bilinir. Obeziteye bağlı oluşan kanserlerin daha çok kadınları etkilediği biliniyor. Çocukluk çağında görülen kanser türlerine bakıldığında ise, lösemi en sık görülen kanser türü olmaktadır.