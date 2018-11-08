Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "Kalite bilinci kalkınma hamlelerinin, ekonomik plan ve politikaların başarı imkanını yükseltecektir." ifadesini kullandı.

Şahin, Dünya Kalite Günü ve Avrupa Kalite Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin her alanda kalite altyapısının gelişmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Bilinçli tüketicilerin, mal ve hizmetlerin kalitesinin yüksek olmasını daha fazla talep ettiklerini belirten Şahin, "Hizmet sunanlar da bu beklenti doğrultusunda kurumsal olarak kendilerini yenilemekte, verimlilik, müşteri memnuniyeti, çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda çalışma yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Müşteri beklenti ve memnuniyetine uygun mal ve hizmet üretiminin rekabetin temel şartı haline geldiğinin altını çizen Şahin, "Bu da ancak kuruluşlarda tasarımdan üretime, personel politikasından pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasıyla mümkün olabilmektedir. Kalite bilinci kalkınma hamlelerinin, ekonomik plan ve politikaların başarı imkanını yükseltecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, şunları kaydetti:

"TSE olarak Dünya Kalite Günü ve 'Kalite Başarıdır' ana temasıyla kutlanan Avrupa Kalite Haftası vesilesiyle mal ve hizmet üretiminde ve bu üretimlerin müşteriye sunulmasında kalitenin hem ülke kaynaklarının kullanımı, hem de yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından taşıdığı öneme bir kez dikkat çekmek istiyoruz. Kaliteli üreten ve kaliteli yaşayan bir toplum vizyonunun ülkemizde hakim olması temennisiyle Avrupa Kalite Haftasını ve Dünya Kalite Gününüzü kutluyorum."