Dünya kahkaha günü ne zaman? Dünya kahkahalar nasıl kutlanır? Dünya kahkaha günü mesajları!
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Dünya kahkaha günü ne zaman? Dünya kahkahalar nasıl kutlanır? Dünya kahkaha günü mesajları!

09.10.2020 08:37 | Son Güncelleme: 09.10.2020 08:40
Dünya kahkaha günü ne zaman? Dünya kahkahalar nasıl kutlanır? Dünya kahkaha günü mesajları!

Dünya Gülme Günü, kahkaha ve birçok iyileştirici faydası ile dünya çapında düzenli olarak sağlıklı yaşamı ve genel refahı teşvik eden gün olarak kabul edilir. Dünya kahkaha günü nedir? Dünya gülümseme günü ne zaman? Gülmenin faydaları nelerdir? Dünya gülümseme günü sözler!

Gülmenin insana iyi geldiği ve gülümsemenin bazen unutulduğu bilinmekte. Dünya gülümseme günü kaynaklara göre değişiklik göstermekte. Peki, Dünya gülümseme günü ne zaman? Dünya gülümseme günü sözleri! Gülmenin faydaları nelerdir?

DÜNYA GÜLÜMSEME GÜNÜ NE ZAMAN?

2020 yılında ise Dünya Gülümseme Günü 4 Ekim Pazar gününe denk gelmektedir. Dünya gülümseme günü bazı kaynaklara göre 4 Ekim, bazı kaynaklara göre ise 2 Ekim tarihinde kutlanır. Her yıl gülümsemenin önemi vurgulanan ve hatırlanması gereken olay olarak nitelendirilir.

GÜLMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Gülmek erkek ve kadın arasında da farklılık gösteriyor. Erkekler daha kısa süreli gülerken kadınlar daha uzun kahkaha atıyor.

- Güldüğümüz zaman tümör ve virüslerle savaşan hücrelerimizin sayısı da artıyor.

- Özellikle ruhsal bazı hastalıkların tedavisinde gülme terapisi kullanılıyor. Hastalar üzerinde olumlu etkileri olduğu gözleniyor. Patch Adams isimli doktorun çalışmaları bu konuda örnek olarak gösteriliyor.

- Çocuklar günde yaklaşık 300 kez gülüyor, yetişkinler ise günde ortalama 17 kez gülüyor.

- Yetişkinler günde ortalama 6 dakika gülüyor. Bu sürenin önceki yıllarda daha uzun olduğu biliniyor.

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