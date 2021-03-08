Dünya kadınlarının yardımına koşan Kızılay, kadınlar gününü unutmadı
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Dünya kadınlarının yardımına koşan Kızılay, kadınlar gününü unutmadı

08.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:51
Dünya kadınlarının yardımına koşan Kızılay, kadınlar gününü unutmadı

Kızılay Düzce Şubesi Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları unutmadı.

Kızılay Düzce Şubesi Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları unutmadı. Kızılay Düzce Şubesi, yaptığı organizasyonlar, çeşitli meslek gruplarındaki binlerce kadına çiçek dağıtarak, günlerini kutladı.

Dünyada yardıma ihtiyacı olanların her an yardımına koşan, özelikle savaş bölgeleri başta olmak üzere fakir ülkelerde milyonlarca kadın ve çocuğun hem ihtiyaçlarını gören hemde onlara yadım eden Türk Kızılayı, 8 Mart Dünya kadınlar günün unutmadı.

Türk Kızılayı Düzce Şubesi yaptığı organizasyon ile çeşitli meslek gruplarında çalışan kadınları ziyaret ederek onlara çiçek verip günlerini kutladı. Türk Kızılayı Düzce Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aydın, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerini katıldığı ziyaretlerde kadınlarla sohbet ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar günlerini kutladılar. - DÜZCE

Dünya kadınlarının yardımına koşan Kızılay, kadınlar gününü unutmadı
Dünya kadınlarının yardımına koşan Kızılay, kadınlar gününü unutmadı
Dünya kadınlarının yardımına koşan Kızılay, kadınlar gününü unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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