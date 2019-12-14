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Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası finalinde İspanya ile Hollanda yarın karşılaşacak

2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi yarın belli olacak.

14.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:00
Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası finalinde İspanya ile Hollanda yarın karşılaşacak

2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi yarın belli olacak.

'da düzenlenen şampiyonanın finalinde ile karşılaşacak. Japonya'nın Kumamoto kentindeki mücadele, yarın TSİ 14.30'da başlayacak.

Şampiyona tarihinde İspanya ilk, Hollanda ikinci kez final oynayacak. Kazanan takım ilk şampiyonluğuna ulaşacak.

Dört şampiyonluğa sahip Rusya ile 3 defa şampiyon olan Norveç ise üçüncülük maçında yarın TSİ 11.30'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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